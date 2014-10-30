В Буркина-Фасо после массовых протестов и поджога парламента ввели ЧП

Об этом сообщил Reuters со ссылкой на местное радио, передает российская служба Радио Свобода.

По оценке агентства, действия президента Компаоре нацелены на то, чтобы смягчить протесты, вызванные его попыткой продлить свое 27-летнее правление.

В заявлении президента говорится, что чрезвычайное положение объявлено по всей стране, а глава вооруженных сил назначен ответственным за исполнение этого решения.

Читайте такжеВ Гвинее объявлено чрезвычайное положение из-за лихорадки ЭболаПо его словам, правительство отправлено в отставку, чтобы создать условия для перемен. Президент призвал лидеров политической оппозиции положить конец протестам.

Как сообщалось ранее, в столице Буркина-Фасо Уагадугу десятки тысяч демонстрантов устроили столкновения с полицией перед президентским дворцом. До этого они сожгли парламент, который должен быть рассмотреть закон о пребывании Компаоре у власти на третий срок и разгромили государственное телевидение. Reuters сообщает, что по крайней мере, трое протестующих были застрелены и десятки ранены.

Пока не установлено местонахождение президента Компаоре, который почти три десятка лет назад захватил власть при помощи государственного переворота в этой западноафриканской стране, производящей хлопок и золото.