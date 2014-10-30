В Кремле решили строить не мост, а тоннель через Керченский пролив
16:14, 30 октября 2014Мир
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Строительство моста через Керченский пролив опасно, поскольку в дальнейшем его эксплуатация может быть осложнена неблагоприятными погодными условиями, поэтому в Кремле предлагают создать тоннель, который выйдет дешевле.
В РФ считают, что тоннель выйдет дешевле / УНИАН
Об этом заявил полномочный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов, сообщают РИА Новости.
"Рассматриваются все варианты, в том числе тоннель и мост, в том числе варианты створа. У нас сегодня есть предварительный проект, однако это не исключает его изменения в связи с дополнительными обстоятельствами. Поэтому я не исключаю и такого кардинального изменения, как тоннель, а не мост ", - сказал Савельев.
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Мост через Керченский пролив длиной около 19 километров Россия должна была построить в 2018-2020 годах. Стоимость проекта может превысить 228 миллиардов рублей (более 5 млрд долларов).
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