В Кремле решили строить не мост, а тоннель через Керченский пролив

Об этом заявил полномочный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов, сообщают РИА Новости.

"Рассматриваются все варианты, в том числе тоннель и мост, в том числе варианты створа. У нас сегодня есть предварительный проект, однако это не исключает его изменения в связи с дополнительными обстоятельствами. Поэтому я не исключаю и такого кардинального изменения, как тоннель, а не мост ", - сказал Савельев.

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Мост через Керченский пролив длиной около 19 километров Россия должна была построить в 2018-2020 годах. Стоимость проекта может превысить 228 миллиардов рублей (более 5 млрд долларов).