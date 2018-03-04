Поляки выдвинули первые обвинения за нарушение закона о Институте нацпамяти

08:39, 04 марта 2018
Мир
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Поляки выдвинули первые обвинения за нарушение закона о ИНП / фото УНИАН

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на издание AFP и материалы, опубликованные на сайте газеты Pagina 12.

Общественная организация “Польская лига против клеветы”, близкая к польскому правительству, обвинила сайт газеты Pagina 12 и ее журналиста Федерико Павловского в “действиях, направленных во вред польской нации и репутации польских солдат”.

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Как отмечает издание, аргентинская газета использовала фото 1950 годов, на котором изображен солдат польского антикоммунистического сопротивления после Второй мировой войны, в статье о резне в Едвабно.

В ответ аргентинское СМИ выпустило еще один материал, в котором обвинило поляков в активной популяризации цензуры критических мнений среди международного сообщества и подняло тему ревизионизма, который стал активным в современной Польше.

Напомним, скандальный закон об Институте национальной памяти, который осложнил отношения Польши с Украиной, Израэлем и США, вступил в силу 1 марта.

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Теги: #Польща#Закон про бандеризм