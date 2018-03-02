Королевская свадьба: принц Гарри и Меган Маркл пригласили более 2,5 тысяч человек (видео)
13:51, 02 марта 2018Мир
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Гости приедут на церемонию в Виндзорский замок из разных уголков королевства.
Принц Гаррі та його наречена Меган Маркл запросили на своє весілля 2640 осіб
Принц Гарри и его невеста Меган Маркл пригласили на свою свадьбу 2640 человек.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Британский принц и его избранница хотят, чтобы праздник стал поистине народным. Гости приедут на церемонию в Виндзорский замок из разных уголков королевства. Приглашенные смогут первыми увидеть кортеж молодоженов, а также прибытие их гостей к Часовне Святого Георгия.
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Как сообщалось, принц Гарри пригласил на свадьбу своих бывших девушек.
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