Королевская свадьба: принц Гарри и Меган Маркл пригласили более 2,5 тысяч человек (видео)

13:51, 02 марта 2018
Мир
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Британский принц и его избранница хотят, чтобы праздник стал поистине народным. Гости приедут на церемонию в Виндзорский замок из разных уголков королевства. Приглашенные смогут первыми увидеть кортеж молодоженов, а также прибытие их гостей к Часовне Святого Георгия. 

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Как сообщалось, принц Гарри пригласил на свадьбу своих бывших девушек.

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Теги: #принц Гарри и Меган Маркл#свадьба принца Гарри