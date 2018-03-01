Впервые с 1974 года: «Мона Лиза» может покинуть Лувр

Предполагается, что «Джоконду» выставят в филиале Лувра в городе Ланс на севере Франции.

Картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза», также известная как «Джоконда», может покинуть Лувр впервые с 1974 года.

Как рассказала министр культуры Франции Франсуаза Ниссен, полотно хотят выставить в других музеях, и правительство всерьез рассматривает такие запросы, пишет The Times.

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Она также прокомментировала критику, связанную с отправкой национальных сокровищ в турне. По словам Ниссен, такая же реакция была в отношении памятника средневекового искусства — гобелена из Байё (в 2022 году его выставят в Великобритании).

Предполагается, что «Джоконду» выставят в филиале Лувра в городе Ланс на севере Франции.

В последний раз «Мона Лиза» покидала Париж в 1974 году. Тогда картину увозили в Токио и Москву.