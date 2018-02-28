Ким Чен Ын с отцом могли в 90-х путешествовать с поддельными бразильскими паспортами (видео)

18:58, 28 февраля 2018
Мир
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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О махинациях семьи Кимов узнало информагентство "Reuters". Оказывается, Кимы подавали паспорта в посольства западных стран, чтобы получить визы.

И благодаря этим документам Ким Чен Ын и Ким Чен Ир могли поехать в Бразилию, Японию и Гонконг. В МИД Бразилии уже начали внутреннее расследование.

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Теги: #Ким Чен Ын