Ким Чен Ын с отцом могли в 90-х путешествовать с поддельными бразильскими паспортами (видео)
18:58, 28 февраля 2018
289 0
Оказывается, Кимы подавали паспорта в посольства западных стран, чтобы получить визы.
Ким Чен Ын с отцом могли путешествовать в 90-х с поддельными бразильскими паспортами.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Читайте такжеКим Чен Ын заявил о желании поддерживать "теплый климат" в отношениях с Южной Кореей
О махинациях семьи Кимов узнало информагентство "Reuters". Оказывается, Кимы подавали паспорта в посольства западных стран, чтобы получить визы.
И благодаря этим документам Ким Чен Ын и Ким Чен Ир могли поехать в Бразилию, Японию и Гонконг. В МИД Бразилии уже начали внутреннее расследование.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter