Президент Казахстана потребовал от парламента и правительства работать на казахском языке

Президент Казахстана поручил тщательно изучить вопрос совершенствования методов обучения казахскому языку.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев распорядился перевести деятельность парламента и правительства исключительно на казахский язык.

Об этом Назарбаев заявил на встрече с министром информации и коммуникаций Дауреном Абаевым, сообщается на официальном сайте президента Казахстана.

В частности, президент Казахстана подчеркнул важность принятия мер по повышению статуса государственного языка.

Читайте такжеВ Казахстане утвердили новую редакцию алфавита на латинице"Процесс перехода на латиницу является исторически важным для нашего народа. Вместе с тем, необходимо продолжить работу по повышению статуса казахского языка. Деятельность парламента и правительства должна осуществляться на государственном языке. В то же время нельзя ущемлять права граждан в этом вопросе. Для этого есть возможности синхронного перевода", - сказал Назарбаев.

Президент Казахстана, отметив важность поэтапного перехода на латинскую графику, поручил тщательно изучить вопрос совершенствования методов обучения казахскому языку.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2017 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу. Согласно указу, который был опубликован в пятницу, 27 октября, на сайте президента, полностью этот процесс должен завершиться к 2025 году.