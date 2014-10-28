На британского премьера на улице напал прохожий

При этом охрана премьера "проморгала" бегуна, который приблизился к Кэмерону. Британские СМИ уже назвали этот случай "крайне серьезным нарушением правил безопасности при охране первого лица". Скотленд-Ярд пообещал незамедлительно расследовать это происшествие, сообщает Российская газета со ссылкой на dailymail.co.uk.

Премьер-министр был в командировке в Лидсе, где представлял предложенный правительством план развития высокоскоростной железнодорожной линии на севере страны. Как только он вышел из городского совета, к нему подбежал прохожий и толкнул его, охрана премьера спокойно наблюдала за этим.

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Глава лондонской полиции, комиссар сэр Бернард Хоган-Хау приказал немедленно провести расследование того, каким образом постороннему человеку было разрешено подойти так близко к премьеру.

Как отмечают местные СМИ, лишь благодаря своей реакции премьер Великобритании успел увернуться от мчащегося на него мужчины.

Полиция арестовала 28-летнего молодого человека, подозреваемого в нападении на премьера. Но затем полиция распространила сообщение, что бегун просто оказался "не в том месте, не в то время", не имея никакого злого умысла в отношении Кэмерона.

Член консервативной партии Британии Марка Притчард настаивает на расследовании этого инцидента.

“Офицеры, встретившие сопротивление, являются одними из лучших в мире, но что произошло бы, если бы протестующий был бы с ножом в руках”, - сказал политик.

Бывший сотрудник королевской охраны Стив Парк заявил, что ошибкой охранников было то, что они сосредоточились на премьер-министре, а не смотрели по периметру на потенциальных нападавших.

"Это очень существенное нарушение правил безопасности. У злоумышленника появилась возможность добраться до премьер-министра. Я не помню, чтобы такое происходило прежде", - заявил офицер.