СМИ: На Гаваях поток лавы остановился в ста метрах от домов
22:18, 27 октября 2014Мир
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Поток лавы из вулкана Килауэа, приближающийся к застроенным районам в течение последних месяцев, остановился в 100 ярдах (около 90 метров) от ближайших домов.
Reuters
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.
Жильцы домов на пути лавы были подняты по тревоге для возможной эвакуации.
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