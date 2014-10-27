В России идет обыск в офисе "Другой России"
21:54, 27 октября 2014Мир
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В России силовики обыскивают офис провластных радикалов из незарегистрированной партии "Другая Россия" Эдуарда Лимонова.
Власти России взялись за "придворных" радикалов / Фото УНІАН
Об этом написал сам Лимонов в ЖЖ.
"Сейчас мне позвонили и сообщили, что в штабе партии ( в районе метро "Войковская") уже около часа проходит обыск. Приехали от 20 до 25 сотрудников 2-го оперативного полка", - написал радикал.
Читайте такжеВ Москве националисты провели митинг в поддержку "ДНР" и "ЛНР": требовали ввести войска в УкраинуПо его словам, семь активистов партии уже задержаны и посажены в автобус.
"Причина обыска, - некая официальная проверка. Возможно, антитеррористическая, толком пока не выяснили", - сообщил Лимонов.
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