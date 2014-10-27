Frankfurter Allgemeine: Удар по России

Об этом пишет Конрад Шуллер в своей статье «Удар по России», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine.

«Independence» (Независимость) долго был в пути. Пять с половиной месяцев понадобилось плавающему колоссу размером с авианосец, пока он достиг в свой первый рейс с другого конца света от верфей Hyundai в Южной Корее порта назначения в Балтике. В понедельник он причалил к литовской Клайпеде, его появление изменит баланс сил в регионе возможно так же быстро, как авианосец в кризисной зоне. Литва надеется, что через 24 года после обретения независимости от Советского Союза это судно принесет ей полную независимость.

«Independence» («Независимость») является мобильным газовым портом. Его цель – это забирать СПГ из танкеров во всех океанах и поставлять топливо в Балтийскую трубопроводную систему. Поскольку система на корабле сможет ежегодно прокачивать от трех до четырех миллиардов кубометров газа, она сможет покрыть все потребности Литвы. Таким образом, по мнению экспертов, от 75 до 90 процентов спроса всех трех стран Балтии, то есть Литвы, Эстонии и Латвии, будут удовлетворены.

До сих пор эти три страны покрывали свои потребности в газе из-за отсутствия других линий и поставщиков полностью от российских поставок. Поэтому, «Независимость» является тем, что один чиновник ЕС назвал «тем, что изменит игру». Так же, как другие покупатели, где Москва создала монополию, именно Литва вынуждена была годами жить с ценой газа 440 долларов за 1000 кубометров, что на 15 процентов выше среднего показателя по ЕС. Балтийские страны всегда чувствовали, что их можно шантажировать этой зависимостью.

«Газовые войны» 2006 и 2009 годов, в которых Россия притесняла Украину прекращениями зимних поставок, напомнили им, что они также бывшие республики Советского Союза, что в Эстонии и Латвии (как в Украине) живет большое количество русскоговорящих меньшинств, и что сегодня газ остается сильным оружием России.

Прибытие «Независимости» в Клайпеду может разорвать эту монопольную власть. Эстония, Латвия и Литва уже связаны трубопроводами, в скором времени мощность будет увеличена. Эксперты не уверены, что сжиженный природный газ (СПГ) с мирового рынка будет значительно дешевле, чем российский газ из труб советской эпохи, и как быстро окупятся инвестиции (430 млн евро за десять лет аренды корабля с возможностью продления). Свою первоначальную цель «Independence» может выполнить уже сразу. Президент Литвы Даля Грибаускайте недавно назвала ее: «Никто больше не сможет шантажировать нас ценой на газ».