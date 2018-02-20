Разъяренный бык едва не проткнул сбитого испанского матадора (видео)

Известный испанский участник боя с быками сильно разозлил рогатого соперника, и тот набросился на мужчину.

В Колумбии после нападения разъяренного быка на арене матадор продолжил свое выступление. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Известный испанский участник боя с быками сильно разозлил рогатого соперника, и тот набросился на мужчину.

На видео видно, как бык подбрасывает мужчину рогами и пытается проткнуть его. На помощь матадору сразу же бросились его коллеги, которые отвлекли внимание быка.