Разъяренный бык едва не проткнул сбитого испанского матадора (видео)
15:19, 20 февраля 2018Мир
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Известный испанский участник боя с быками сильно разозлил рогатого соперника, и тот набросился на мужчину.
В Колумбии после нападения разъяренного быка на арене матадор продолжил свое выступление. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Известный испанский участник боя с быками сильно разозлил рогатого соперника, и тот набросился на мужчину.
На видео видно, как бык подбрасывает мужчину рогами и пытается проткнуть его. На помощь матадору сразу же бросились его коллеги, которые отвлекли внимание быка.
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