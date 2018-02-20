Во имя просвещения: английская церковь разрешила использовать шпили на храмах для раздачи интернета

Церковь собирается использовать около 10 тысяч здания для развития беспроводного интернета.

Правительство Великобритании и английская Англиканская церковь подписали соглашение об использовании церковных шпилей для раздачи интернета.

К 2022 году качество подключения в маленьких городах и селах должно улучшиться, як пише CNBC.

Церковь собирается использовать около 10 тысяч здания для развития беспроводного интернета. Британские власти считают, что церкви находятся в центрах небольших общин и подходят для раздачи сети. Частные операторы будут заключать соглашения с местными епархиями.

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Соглашение с английской церковью означает, что даже здание XV века можно использовать для улучшения жизни людей и повышения качества связи в труднодоступных местах, — сообщает британское Министерство по культуре и СМИ.

Уже около 120 церквей разрешили установить у себя оборудование для раздачи интернета. На шпили и крыши поставят тарелки и беспроводные датчики.