На переговорах во Франции обсудят судьбу спорного Нагорного Карабаха

Французские официальные лица заявили, что Олланд встретится в Париже с президентом Армении Сержем Саргсяном и президентом Азербайджана Ильгамом Алиевым. Об этом сообщает Радио Свобода.

По данным офиса президента Армении, Саргсян и Алиев все же впоследствии проведут двусторонние переговоры.

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С августа произошло обострение ситуации вдоль линии противостояния армянских сил в Нагорном Карабахе и азербайджанских войск, более чем 20 солдат были убиты там за этот период.

Баку и Ереван имеют территориальные противоречия из-за Нагорного Карабаха со времени распада СССР. Сепаратисты при поддержке Армении захватили этот регион Азербайджана во время войны в начале 1990-х годов.