Facebook изменит правила политагитации после обвинения против 13 россиян во вмешательстве в выборы

00:41, 19 февраля 2018
Мир
257 0
Иллюстрация / REUTERS

Читайте такжеСенат США заинтересовался продажей имения Трампа олигарху из "кремлевского списка"

Как передает Голос Америки, желающие разместить политическую рекламу или агитацию за кандидата в США, должны будут указать американский адрес проживания или регистрации, на которую Facebook вышлет обычной почтой письмо с паролем.

О своих планах в Facebook объявили после того, как накануне команда спецпрокурора Мюллера обнародовала обвинительное письмо против 13 человек и 3 компаний России, которых обвиняют в уголовном и шпионском заговоре вмешаться в президентские выборы в США путем поддержки кандидата Трампа и очернения его оппонента Клинтон.

Принимая решение об изменении правил политической рекламы, социальная сеть хочет удостовериться, что лица, которые хотят это сделать, живут в США.

По законам США, иностранцам запрещено принимать участие, давать деньги или агитировать на выборах местного, штатного или федерального уровней.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#Россия#вмешательство РФ