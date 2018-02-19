Facebook изменит правила политагитации после обвинения против 13 россиян во вмешательстве в выборы

О своих планах в Facebook объявили после того, как накануне команда спецпрокурора Мюллера обнародовала обвинительное письмо против 13 человек и 3 компаний России.

Facebook собирается изменить правила публикаций политической рекламы, сообщил один из руководителей корпорации.

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Как передает Голос Америки, желающие разместить политическую рекламу или агитацию за кандидата в США, должны будут указать американский адрес проживания или регистрации, на которую Facebook вышлет обычной почтой письмо с паролем.

О своих планах в Facebook объявили после того, как накануне команда спецпрокурора Мюллера обнародовала обвинительное письмо против 13 человек и 3 компаний России, которых обвиняют в уголовном и шпионском заговоре вмешаться в президентские выборы в США путем поддержки кандидата Трампа и очернения его оппонента Клинтон.

Принимая решение об изменении правил политической рекламы, социальная сеть хочет удостовериться, что лица, которые хотят это сделать, живут в США.

По законам США, иностранцам запрещено принимать участие, давать деньги или агитировать на выборах местного, штатного или федерального уровней.