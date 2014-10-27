Внук Пугачевой стал кадетом у Кадырова

Об этом сообщил в Instagram глава Чечни Рамзан Кадыров, пишет Лента.ру.

«Мой дорогой племянник Дени Байсаров решил стать кадетом. Сегодня он приехал ко мне в гости и в нашей беседе выразил пожелание быть курсантом кадетского корпуса. Я с одобрением отнесся к его выбору. Дени считает, что молодой человек должен быть здоровым, сильным духом и с крепким характером. Все это, а также глубокие знания по различным предметам он получит, будучи кадетом», — написал Кадыров.

Глава Чечни, по его словам, лично отвез 16-летнего Байсарова в кадетский корпус в чеченское село Центорой. Воспитанники, как отметил Кадыров, встретили нового однокурсника «очень тепло». «Мы с Русланом Байсаровым (отцом Дени Байсарова — ред.) настоящие друзья, мы братья, и поэтому я хочу, чтобы его сын стал преданным своему Отечеству и народу патриотом России», — добавил Кадыров.

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Дени Байсаров является сыном бизнесмена чеченского происхождения Руслана Байсарова и певицы Кристины Орбакайте. В 2009 году после расставания между супругами возник конфликт. После того, как Байсаров, заподозрил Орбакайте в намерении увезти сына в США, он подал иск в Грозненский суд, который принял решение оставить Дени с отцом. Орбакайте подала кассационную жалобу в Верховный суд Чечни и иск в Тверской суд Москвы. Исковое заявление, поданное в московский суд, было отозвано адвокатом певицы после достижения мирового соглашения с Байсаровым.