Действующий президент Бразилии победила на президентских выборах

Об этом сообщает Газета.ги со ссылкой на Uol.

Соперник Руссефф во втором туре, представитель социал-демократов Аэсиу Невис, набрал 48,55% голосов избирателей.

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Ранее сообщалось, что кандидат от оппозиции Невис опережает действующего президента в борьбе за президентское кресло. Соцопрос, проведенный компанией Sensus, показывал, что во втором туре президентских выборов 26 октября за Невиса готовы отдать голоса 54,6% избирателей, а за Руссефф - 45,4%.