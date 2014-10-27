Действующий президент Бразилии победила на президентских выборах
02:36, 27 октября 2014Мир
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Действующий президент Бразилии Дилма Руссефф победила на президентских выборах с 51,45% голосов.
REUTERS
Об этом сообщает Газета.ги со ссылкой на Uol.
Соперник Руссефф во втором туре, представитель социал-демократов Аэсиу Невис, набрал 48,55% голосов избирателей.
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Ранее сообщалось, что кандидат от оппозиции Невис опережает действующего президента в борьбе за президентское кресло. Соцопрос, проведенный компанией Sensus, показывал, что во втором туре президентских выборов 26 октября за Невиса готовы отдать голоса 54,6% избирателей, а за Руссефф - 45,4%.
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