"Опустилась": голую Кристину Агилеру в ванной показали в сети (фото)
14:02, 16 февраля 2018Мир
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Не всем поклонникам певицы Кристины Агилеры понравились пикантные снимки.
REUTERS
Кристина Агилера разместила у себя на странице в Instagram довольно провокационные фото. На снимках полностью оголенная звезда в пене позирует, лежа в ванне.
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Однако, не всем подписчикам певицы понравились столь откровенные фото. Некоторые написали в комментариях, что Агилере стоит быть скромнее и такой стиль поведения ей не идет.
"Опускает тебя на уровень ниже. Кристина, ты одна из лучших певиц в мире. Оставь такие фото для других поп-исполнителей без голоса и таланта", - пишут подписчики Кристины в Instagram.
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