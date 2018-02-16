"Опустилась": голую Кристину Агилеру в ванной показали в сети (фото)

14:02, 16 февраля 2018
Мир
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Агилера / REUTERS

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Однако, не всем подписчикам певицы понравились столь откровенные фото. Некоторые написали в комментариях, что Агилере стоит быть скромнее и такой стиль поведения ей не идет.

"Опускает тебя на уровень ниже. Кристина, ты одна из лучших певиц в мире. Оставь такие фото для других поп-исполнителей без голоса и таланта", - пишут подписчики Кристины в Instagram.

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Теги: #Кристина Агилера фото