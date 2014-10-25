В Тунисе изберут парламент на фоне разочарования от "арабской весны"

В ближайшее воскресенье, 26 октября, в Тунисе состоится голосование на парламентских выборах. Тунисцы выберут первый состав парламента страны со времен свержения в 2011 году режима диктатора Зин аль-Абидина бен Али, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство АР.

Однако три года деятельности новой власти после "арабской весны" не оправдали надежд жителей Туниса на процветание: в стране, согласно соцопросам, снизился уровень поддержки демократии.

Как отмечает тунисский политолог Шауки Гаддес, через три года после революции наблюдается депрессия, поскольку люди видят, что политики не держат свое слово и "даже не пытаются сделать то, что обещали", особенно в разгар тяжелой экономической ситуации.

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Как известно, в 2011 году умеренная исламская партия "Ан-Нахда" победила на выборах и сформировала коалиционное правительство с двумя светскими партиями. В течение следующих двух лет страна, привыкшая за полвека к однопартийному управлению, страдала от инфляции, нападений радикальных исламистов, убийств и постоянных дрязг политиков. Вследствие этого в 2013 году правительство исламистов ушло в отставку в пользу нового кабинета технократов.

Как отмечается в сообщении, лидером гонки может стать партия "Нида Тунис", которую возглавляет 87-летний Бейджи Каид Эсебсіи. Эта политическая сила была сформирована после революции. В нее вошли, в частности, представители торговли, бизнесмены и ряд политиков времен режима Бен Али, которые объединились в противостоянии с исламистами.