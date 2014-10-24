В Германии взорвался принадлежащий "Газпрому" и BASF газопровод: погиб один человек

Жертвами аварии стал один сотрудник строительной компании. Еще 26 человек получили ранения, семеро из них получили тяжелые травмы, пишет NEWSru.com.

По данным издания Die Rheinpfalz, инцидент произошел в 11:25 по местному времени на железнодорожном переезде. Взрыв прогремел, когда экскаватор повредил трубы, по которым поступал газ под высоким давлением. Точную причину взрыва выясняет прокуратура.

Как сообщает Spiegel, сила взрыва была настолько мощной, что даже за 100 метров у домов и автомобилей выбило стекла. Несколько машин, которые находились в непосредственной близости от газопровода, сгорели полностью.

Прибывшие на место происшествия сотрудники спасательных служб боролись с пламенем, охватившим ближайшие постройки и автомобили, около двух с половиной часов. По предварительным данным, повреждения получили примерно 50 домов.

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Сразу после взрыва полицейские оцепили территорию в радиусе 300 метров. Как утверждают журналисты Die Rheinpfalz, мэр города быстро приехал к месту трагедии, он был очень обеспокоен тем, что в результате взрыва погиб один человек.

Журналисты отмечают, что инцидент произошел неподалеку от химического завода компании BASF. Данная корпорация является одной из самых крупнейших в мире в области химии. Более того, в городе Людвигсхафен-на-Рейне находится штаб-квартира этого концерна.

Компания Gascade со штаб-квартирой в Касселе является дочерней компанией W&G, совместного предприятия российского "Газпрома" и немецкой BASF.