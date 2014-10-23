Премьер-министр Канады о стрельбе в Оттаве: террористам не удастся запугать канадцев

Выступая в четверг на заседании Палаты общин, Харпер заявил о необходимости усилить антитеррористическое законодательство и сообщил, что такая работа уже ведется, сообщает Радио Свобода.

Премьер-министр подчеркнул, что террористам не удастся запугать канадцев. "Мы будем осторожны, но не впадем в панику", - сказал Харпер.

Один из совершивших нападение в Оттаве 22 октября - 32-летний канадец Майкл Зеаф-Бибо уже был на подозрении у спецслужб и его заграничный паспорт был аннулирован. Именно он в среду застрелил охранника Натана Сирийо в военном мемориале и начал стрелять в здании парламента, где был убит сержантом почетного караула Кевином Викером.

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20 октября погиб еще один канадский военнослужащий, которого намеренно сбили машиной в провинции Квебек. За рулем был молодой канадец, недавно принявший ислам. Он также был застрелен полицейскими.

Канада уже направила свои войска и военные самолеты для участия в военной операции коалиции во главе США против боевиков радикальной группировки "Исламское государство", действующих в Сирии и Ираке. Решение поддержать операцию было принято канадскими законодателями 7 октября.