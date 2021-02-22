В оккупированном Крыму есть два потенциальных места, где может храниться ядерное оружие. Это может представлять большую угрозу из-за возможных утечек.
Об этом заявил бывший представитель президента Украины в АРК Борис Бабин в интервью изданию "Обозреватель".
"Сейчас никто не может утверждать, что они там вообще есть. Но если бы они там были, то это, скорее всего, объект "Феодосия-13" в Краснокаменке или воинские части Севастополя", – сказал он.
Бабин добавил, что также есть запасные хранилища на случай обеспечения соответствующими зарядами авиации, которые базируются в Саках. "Но это уже из советского репертуара, когда чуть ли не в каждой воинской части было ядерное оружие", – добавил экс-чиновник.
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Он также назвал главную проблему российского оружия - халатное обращение с ним, несущее большую опасность.
"Какой-то пьяный солдатик или офицер на самом деле опасен гораздо больше, чем верховный главнокомандующий российской армии", – заявил Бабин.
"Не следует забывать, что кроме непосредственно боеголовок, ракетных, авиационных патронов, зарядов для "Калибра", есть еще проблема с ракетным топливом. Его утечка не менее опасна, чем радиация", – подчеркнул дипломат.
В этом контексте он напомнил, что Черное море является фактически "замкнутым", и "серьезный утечка ракетного топлива или чего-то подобного угрожает всей акватории".
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