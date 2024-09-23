Россия продолжает угрожать всему миру ядерным оружием. Однако, на фоне недавних неудачных испытаний ракеты "Сармат", возникает вопрос - действительно ли Россия настолько опасна.

Ядерный потенциал РФ состоит из трех частей - это подводные лодки, наземное ядерное оружие и носители воздушного базирования. Если говорить о стратегическом ядерном оружии - это баллистические межконтинентальные ракеты.

До 2019 года основой этого потенциала были ракеты "Воевода" - на Западе более известных как "Сатана" из-за их черного корпуса, которые строились и обслуживались украинским "Южмашем" и КБ "Южное". Так было до 2019 года, и неизвестно, могли ли россияне собственноручно сделать что-то, чтобы продлить сроки использования этих ракет.

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В 2010-х годах они начали разрабатывать на замену этим ракетам новый комплекс, тот, о котором мы и говорим - РС-28 "Сармат".

Причем, этот комплекс также разрабатывался вместе с украинцами, с помощью Днепропетровского "Южмаша".

Стартовало все это достаточно быстро и это логично - в 2010-х годах у россиян было очень много денег, они не стеснялись вкладывать их в подобные разработки. Как следствие, в 2014 году у них был уже готовый образец этой ракеты.

Впрочем, понятно, что после 2014 года, после аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины, ни о каком сотрудничестве речи уже не шло. Конечно, тогда россияне пытались часть экспертов переманить деньгами в Россию. Но в целом разработка пошла на нет.

На фоне этого россияне начали искать пути, как самостоятельно довести эту историю до серийного производства. Но оказалось, что у них нет интеллектуальных мощностей для того, чтобы это сделать. Ведь вся наземная часть этих ракет базировалась на разработках днепровцев. У россиян был опыт создания только ракет морского базирования...

Впрочем, они нашли, кому поручить закончить эту работу самостоятельно. В 2017-2018 годах появились графические изображения того, как будет выглядеть ракета. В 2022 они заявили, что взяли "Сармат" на вооружение. Но до сих пор реальных характеристик не знает никто. Лично эту ракету никто не видел.

При этом, стоит понимать, что ядерная баллистическая ракета - это не беспилотник.

Это очень мощное оружие, которое требует соблюдения многих нюансов. И хотя пропагандисты и заявляют о серийном производстве, понятно, что дело до этого не дошло.

Сейчас россияне рассказывают, что они на этой ракете монтируют боеголовку с планирующими гиперзвуковыми блоками, которые якобы могут проходить ПВО США. Очевидно, что россияне "Сармат" дорабатывают. И, время от времени, эти ракеты у них взрываются. Ведь то, что было накануне - не первый случай внепланового взрыва (до этого уже были неудачные запуски). Просто это первый случай, который попал в медиа благодаря западным OSINT-специалистам.

На этом фоне возникает вопрос, почему Запад продолжает бояться ядерных угроз Кремля, западные политики продолжают относиться к угрозам из РФ с настороженностью, когда в самой России настолько большие проблемы с разработками и испытанием этих ракет. Но здесь все очень просто: даже если Россия запустит четыре ядерные боеголовки в сторону условного Берлина, то хотя бы одна из них, но может долететь и сделать очень большие проблемы. Ведь боевая часть ракеты - около 108 тонн. То есть 10 ядерных боеголовок на одной ракете.

Учитывая такие вероятные риски, даже несмотря на проблемы с российскими разработками, Запад и дальше будет бояться любой эскалации от России. Ведь последствия могут быть катастрофическими.

Михаил Жирохов, военный эксперт, историк