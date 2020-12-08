Модернизацию самолета осуществляли специалисты Львовского авиационно-ремонтного завода.

40-я бригада тактической авиации воздушного командования "Центр" получила модернизированный истребитель МиГ-29МУ1.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Модернизацию систем и оборудования ресурсных показателей самолета осуществили специалисты предприятия "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод".

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В частности, на самолет установлена ​​новая авионика и капитально отремонтированы двигатели.

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Автор: Надя Пришляк