40-я бригада тактической авиации воздушного командования "Центр" получила модернизированный истребитель МиГ-29МУ1.
Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.
Модернизацию систем и оборудования ресурсных показателей самолета осуществили специалисты предприятия "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод".
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В частности, на самолет установлена новая авионика и капитально отремонтированы двигатели.
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