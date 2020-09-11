В районе проведения операции Объединенных сил Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях провела двухдневные антитеррористические учения. Заключительная фаза тренировок прошла в морской акватории Мариуполя.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Тренировки проходили на нескольких стратегических объектах города в условиях, максимально приближенных к реальным. Участие в учениях приняли представители региональных подразделений Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности, Нацгвардии, Нацполиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Госпогранслужбы, органов государственной власти и местного самоуправления.
Главной целью учебных мероприятий стала проверка и повышение уровня межведомственного взаимодействия в условиях вероятной диверсионной и террористической угроз.
Во время учений была отработана нейтрализация «преступников», которые по легенде учений планировали осуществить диверсию в городе и захватить судно в Мариупольском морском порту. Силовики провели комплекс оперативно-розыскных, контрразведывательных и фильтрационных мероприятий по выявлению и обезвреживанию условных диверсантов.
Читайте такжеВСУ приобретут тренажеры для зенитных ракетных комплексов за почти 11 миллионов гривень
Вас также могут заинтересовать новости:
- Военные отработали боевые полеты вечером и ночью (фоторепортаж)
- В военных учениях Rapid Trident-2020 примут участие около 4 тысяч человек
- Военные учения в Черном море: Британия будет тренировать украинских моряков
- На Херсонщине силы ПВО провели зрелищные маневры с участием ЗРК "Бук" и "Оса" (фото, видео)
- В акватории Дуная начались украинско-румынские военные учения Riverine-2020
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram