Пограничники и морпехи провели совместные учения в Черном море (фоторепортаж, видео)
В Черном море состоялись совместные учения пограничников и морских пехотинцев.
Как сообщает Государственная пограничная служба, в мероприятиях приняли участие подразделения Пивденного регионального управления, Регионального управления Морской охраны ГПСУ и Военно-морских сил Вооруженных сил.
Читайте такжеУкраина проведет военные учения в ответ на российские "Кавказ-2020"
Совместная практическая тренировка предусматривала действия резервов ведомств в случае вооруженного нападения условного противника на территорию Украины. Основные тактические действия развернулись на острове Змеиный, куда также для усиления выдвинулись спецназовцы Пивденного регионального управления ГПСУ, которые были доставлены пограничной авиацией и корабельно-катерным составом Морской охраны. Дать вооруженный отпор противнику одновременно вышли и корабельные тактические группы и военнослужащие отдельного батальона морской пехоты ВМС, которые десантировались на остров.
Помимо вопросов слаженности и взаимодействия подразделений ВМС и ГПСУ, военнослужащие отработали также практические упражнения с боевой стрельбой.
В конце практических мероприятий руководство учений высоко оценило слаженность подразделений ГПСУ и ВМС относительно действий в условиях кризисной ситуации.
Как сообщал УНИАН, в Черном море продолжаются учения "Breeze 2020".
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram