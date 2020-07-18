Пограничники и морпехи провели совместные учения в Черном море (фоторепортаж, видео)

Тренировка предусматривала действия резервов пограничной службы и Военно-морских сил в случае вооруженного нападения условного противника на территорию Украины. Основные тактические действия развернулись на острове Змеиный.

В Черном море состоялись совместные учения пограничников и морских пехотинцев.

Как сообщает Государственная пограничная служба, в мероприятиях приняли участие подразделения Пивденного регионального управления, Регионального управления Морской охраны ГПСУ и Военно-морских сил Вооруженных сил.

Читайте такжеУкраина проведет военные учения в ответ на российские "Кавказ-2020"

Совместная практическая тренировка предусматривала действия резервов ведомств в случае вооруженного нападения условного противника на территорию Украины. Основные тактические действия развернулись на острове Змеиный, куда также для усиления выдвинулись спецназовцы Пивденного регионального управления ГПСУ, которые были доставлены пограничной авиацией и корабельно-катерным составом Морской охраны. Дать вооруженный отпор противнику одновременно вышли и корабельные тактические группы и военнослужащие отдельного батальона морской пехоты ВМС, которые десантировались на остров.

Помимо вопросов слаженности и взаимодействия подразделений ВМС и ГПСУ, военнослужащие отработали также практические упражнения с боевой стрельбой.

В конце практических мероприятий руководство учений высоко оценило слаженность подразделений ГПСУ и ВМС относительно действий в условиях кризисной ситуации.

Как сообщал УНИАН, в Черном море продолжаются учения "Breeze 2020".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram