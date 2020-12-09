Все подразделение оценили как готовое выполнять задания по назначению.

На юге состоялись тактико-специальные учения десантно-штурмовых подразделений.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны.

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Десантники тренировались удерживать противника на морском побережье до прихода основных сил.

Во время учений военные штурмовали господствующую высоту.

"Особое внимание уделялось умению командиров управлять подразделением, следить за ходом боя, вести разведку противника, своевременно ставить задачи подчиненным, умело использовать все огневые средства, а также результаты огневого поражения противника", – отметил генерал-лейтенант Сергей Наев.

По временным показателям и слаженными действиями все подразделение оценили как готовое выполнять задачи по назначению.

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Автор: УНИАН