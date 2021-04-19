До тренування було залучено сили та засоби ВМС ЗСУ та корвет Horia Macellariu / фото ВМС ЗСУ

Корабли ВМС Украины провели совместные украинско-румынские учения типа PASSEX в акватории Черного моря.

К тренировке были привлечены силы и средства ВМС ВСУ и корвет Horia Macellariu Морских Сил Румынии, сообщает Армия Inform.

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Целью учений была отработка взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и повышение уровня взаимосовместимости с иностранными партнерами.

Программа обучения предусматривала тренировки по борьбе за живучесть, во время которого румынский корвет играл роль поврежденного корабля, а украинские моряки отрабатывали технику буксировки последнего. Также отрабатывалось отражение ударов противника с воздуха во время нападения на охраняемый корабль. Кроме этого, проводились корабельные боевые учения по отражению атак скоростных малоразмерных плавсредств.

фото ВМС ЗСУ

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Автор: Александр Топчий