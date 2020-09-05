На катере установлено современное навигационное и радиолокационное оборудование и вооружение для поражения целей противника.

В корабельно-катерный состав Военно-морских сил Украины включен малый бронированный артиллерийский катер «Костополь».

Как сообщает информационное агентство «АрмияИнформ», катер успешно прошел все этапы заводских и государственных испытаний.

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Катер получил свое наименование в честь одноименного города Костополь Ривненской области, где родился и жил морской пехотинец Алексей Кондратюк. Украинский воин героически погиб, выполняя боевое задание под Мариуполем Донецкой области 17 марта 2017 года.

В Одессе прошла официальная церемония, где командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа вручил экипажу катера флаг Военно-морских сил Украины. После этого по установленной процедуре этот флаг и флаги расцвечивания подняли на катере «Костополь».

На катере установлено современное навигационное и радиолокационное оборудование и вооружение для поражения целей противника. «Костополь», как впрочем и другие МБАКы, малозаметный для радиолокационных и инфракрасных средств противника. Кроме того, катер оснащен системой защиты от наведения оружия противника и системой автоматической постановки дымовых и тепловых завес.

Что известно о катере

«Костополь» построен в рамках проекта 58155.

Все катера, разработанные в рамках этого проекта, будут осуществлять патрулирование в ближней морской зоне, охрану и оборону портов и морских или речных коммуникаций в пределах территориальных морских вод, участвовать в разноплановых морских операциях в акватории Черноморско-Азовского бассейна, в частности в операциях по противодействию вероятным высадкам десантных средств противника на побережье и тому подобное.

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Автор: Виктория Токарева