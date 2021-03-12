Конвертацию десантного корабля планируют завершить в течение года.

В Турции решили создать для Военно-морских сил плавучий носитель ударных беспилотных летательных аппаратов.

Новый носитель Министерство обороны планирует разработать на базе строящегося универсального десантного корабля «Анадолу», пишет N+1 со ссылкой Defense News.

В последнее время власти Турции думали над конвертацией десантного корабля в легкий авианосец, где можно было бы расположить палубные истребители F-35B Lightning II с укороченным взлетом и вертикальной посадкой. Однако в 2020 году США отказались продавать Турции эти самолеты, так как турецкие военные купили у России зенитные ракетные комплексы С-400. В результате турецким военным пришлось пересматривать роль «Анадолу».

Читайте такжеБомбардировщик США превратили в наземную лабораторию (фото, видео)Корабль строится с февраля 2018 года, а в апреле 2019-го его спустили на воду. Десантное судно длинной 232 м и шириной 32 м обладает водоизмещением 27,1 тыс. тонн. Оно оборудовано пятью дизельными генераторами мощностью 8 мегаватт каждый и может развивать скорость полного хода 21 узел (39 км/час). Дальность хода судна при этом составляет 9 тыс. морских миль (16,7 тыс. км).

Из вооружения на «Анадолу» пять 25-милиметровых артиллерийских установок, две зенитные артиллерийские установки калибра 20 мм и одна пусковая установка противокорабельных ракет.

Теперь министерство обороны Турции рассматривает возможность разработки палубного ударного беспилотника Bayraktar TB3. Он должен быть создан на базе Bayrakter TB2, но получить увеличенные размеры, складное крыло и усиленное шасси. «Анадолу» предположительно сможет нести 30-50 палубных беспилотников, десять из которых можно будет одновременно задействовать в боевых операциях.

Кроме того, «Анадолу» планируют модифицировать для взлетов и посадок беспилотников. Изначально корабль рассчитывался только под летательные аппараты с вертикальными взлетом и посадкой или укороченным взлетом и вертикальной посадкой.

Работы по конвертации корабля и созданию палубного ударного беспилотника планируется завершить в течение года.

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Автор: Катерина Комолова