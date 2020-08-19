В Украине возобновили утилизацию старых боеприпасов в рамках проекта НАТО

С возобновлением работ до конца 2020 года будет уничтожено и безопасно утилизированы еще 1,5 тысячи тонн непригодных к эксплуатации боеприпасов.

В Украине возобновили утилизацию непригодных оружия и боеприпасов в рамках проекта по демилитаризации трастового фонда НАТО, которую приостановили из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе Альянса.

В начале года эта деятельность в регионе была прервана из-за пандемии COVID-19. Теперь же введены специальные процедуры, обеспечивающие соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и безопасных условий труда.

Трастовый фонд был создан в 2005 году по запросу правительства Украины. Вторая фаза проекта началась в 2011 году. С тех пор Агентство НАТО по поддержке и снабжению сделало свой вклад в утилизации более 29,6 тыс. тонн боеприпасов, 24 млн противопехотных мин ПФМ-1 (S) и наняла до 110 человек.

Читайте такжеКак Польша готовится к увеличению присутствия армии США на своей территории

Предполагается, что с возобновлением работ до конца 2020 года будет уничтожено и безопасно утилизированы еще 1,5 тысячи тонн непригодных к эксплуатации боеприпасов.

Украина обладает большим количеством старого и устаревшего оружия и боеприпасов, накопленных после вывода советских войск с территорий стран Варшавского договора. Оружие представляет потенциальную угрозу для населения и окружающей среды.

Проект трастового фонда НАТО направлен на улучшение региональной безопасности и безопасности населения, одновременно поддерживая Украину в выполнении обязательств по Оттавской конвенции.

США является ведущей страной этого проекта. Другие страны и международные организации, которые спонсируют проект, включают Европейский Союз, Бельгию, Финляндию, Германию, Японию, Италию, Ирландию, Люксембург, Норвегию, Швейцарию и Турцию.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Наталия Печиборщ