В Украине расформировали разрешительную службу. В полиции анонсировали масштабную проверку украинцев, которые имеют оружие.

В Украине разоблачили схему выдачи разрешений на оружие. Из-за этого расформировали разрешительную службу. В полиции анонсировали масштабную проверку украинцев.

Об этом заявил председатель Нацполиции Игорь Клименко, сообщает управление коммуникации.

Как сообщается, правоохранители обнаружили коррупционную схему выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия. А это - и охотничье огнестрельное нарезное, гладкоствольное оружие и так называемые «травматы» - устройства для отстрела резиновых пуль.

«Разрешения выдавались с вопиющими нарушениями, иногда даже без участия гражданина, на которого оформлялось оружие. Объявления об оформлении оружия без документов продажные полицейские бесстыдно размещали в группах популярных мессенджеров. У нас есть информация о более двух тысячах случаев выдачи разрешений на оружие с грубыми нарушениями процедуры и законодательства, с использованием поддельных документов», - сообщил Игорь Клименко.

Сейчас внутренняя безопасность Нацполиции разоблачила девять сотрудников полиции, которые организовали и участвовали в этой схеме. Среди них - чиновники Центрального аппарата Национальной полиции и работники в регионах.

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Со службы уволены четверо сотрудников Департамента превентивной деятельности в центральном аппарате полиции. В том числе - первый заместитель начальника профильного департамента и начальник разрешительной системы полиции. Также уволены пятеро ответственных сотрудников в регионах.

Также Клименко подписал приказ о полном расформировании подразделений контроля за оборотом оружия. Все начальники территориальных подразделений полиции получили приказы опечатать архивы разрешительной службы.

Как сообщается, в настоящее время завершается формирование нового подразделения с другими работниками, которые будут должным образом выполнять эту работу. В ближайшее время оно будет представлено обществу.

"Каждое личное дело владельца оружия в Украине будет проверено отдельно на законность получения разрешения. Более двух тысяч разрешений, выданных с нарушениями, будут аннулированы, а оружие - изъято", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что среди «заказчиков» этой услуги были и работники правоохранительных органов, и депутаты различных уровней, и представители органов государственной власти.

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Автор: Екатерина Лиманская