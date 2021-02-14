В рамках визита Зеленского в ОАЭ подписаны соглашения о расширении военно-технического сотрудничества.

В рамках официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты сегодня подписаны соглашения о расширении военно-технического сотрудничества.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев подписал соглашения и договоры с Tawazun Economic Council и EDGE Group о расширении военно-технического сотрудничества на общую сумму более 1 млрд долл.

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Отмечается, что соглашение с EDGE о военном и техническом сотрудничестве позволит обмениваться и развивать передовые технологии.

«EDGE делает сильный акцент на совместном развитии и сотрудничестве. Подписание этого трехстороннего соглашения демонстрирует наше намерение сотрудничать с ведущими международными компаниями в области оборонной промышленности», - сказал генеральный и управляющий директор EDGE Фейсал Аль Банная.

«Мы в восторге от возможностей, которые открываются для ОАЭ и Украины относительно сотрудничества, обмена и получения взаимной выгоды от военного и технического потенциала двух стран», - цитирует Аль Банная пресс-служба президента Украины.

Визит Зеленского в ОАЭ: что известно

14-15 февраля президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом из ОАЭ.

14 февраля состоялась встреча Зеленского с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Заида Аль Нахайяна. На ней, в частности, обсуждались перспективы увеличения товарооборота между Украиной и ОАЭ в несколько раз.

По результатам встречи делегаций Украины и ОАЭ в Абу-Даби подписан ряд двусторонних документов, в частности, меморандум о взаимном признании и обменом национальных водительских удостоверений.

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Автор: Тамара Отовская