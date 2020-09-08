Специалисты предприятия изменили эргономику машин, установили тепловизоры, современные средства связи и навигации, которые соответствуют стандартам НАТО.

Государственное предприятие «Николаевский бронетанковый завод» досрочно выполнило государственный оборонный заказ и восстановило 50 бронированных разведывательных дозорных машин БРДМ-2Л1, после чего передало их Вооруженным Силам.

Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна «Укроборонпром».

«В процессе модернизации специалисты предприятия улучшили тактико-технические характеристики базовой машины БРДМ-2. В частности, изменили эргономику машины за счет боковых люков усиленным бронированием, а также установили тепловизоры, современные средства связи и навигации, которые соответствуют стандартам НАТО», - сказано в сообщении.

Директор предприятия Юрий Кравченко подчеркнул, что коллектив завода выполнил заказ досрочно даже в достаточно жестких условиях работы — на карантине.

«Несмотря на все фейки о якобы заблокированных счетах предприятия и срывы сроков договоров, факты говорят сами за себя! Николаевский бронетанковый завод исправно работает, несмотря на фактор пандемии коронавируса, и стабильно обеспечивает военные подразделения Минобороны Украины качественной бронетанковой техникой», - цитирует директора завода пресс-служба концерна.

Чем занимается «Николаевский бронетанковый завод»

«Николаевский бронетанковый завод» – одно из основных предприятий «Укроборонпрома», которое специализируется на ремонте и модернизации бронированной колесной техники для Вооруженных Сил. Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 6 ноября 2019 №913, предприятие внесено в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2 находится на вооружении Вооруженных Сил Украины, имеет повышенную проходимость и предназначена для ведения разведки и сопровождения конвоев, также служит для размещения специального вооружения.

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Автор: Дмитрий Шварц