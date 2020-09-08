Государственное предприятие «Николаевский бронетанковый завод» досрочно выполнило государственный оборонный заказ и восстановило 50 бронированных разведывательных дозорных машин БРДМ-2Л1, после чего передало их Вооруженным Силам.
Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна «Укроборонпром».
«В процессе модернизации специалисты предприятия улучшили тактико-технические характеристики базовой машины БРДМ-2. В частности, изменили эргономику машины за счет боковых люков усиленным бронированием, а также установили тепловизоры, современные средства связи и навигации, которые соответствуют стандартам НАТО», - сказано в сообщении.
Директор предприятия Юрий Кравченко подчеркнул, что коллектив завода выполнил заказ досрочно даже в достаточно жестких условиях работы — на карантине.
«Несмотря на все фейки о якобы заблокированных счетах предприятия и срывы сроков договоров, факты говорят сами за себя! Николаевский бронетанковый завод исправно работает, несмотря на фактор пандемии коронавируса, и стабильно обеспечивает военные подразделения Минобороны Украины качественной бронетанковой техникой», - цитирует директора завода пресс-служба концерна.
Читайте такжеУкраинские морпехам передали новый бронированный катер "Костополь" (фоторепортаж)
Чем занимается «Николаевский бронетанковый завод»
«Николаевский бронетанковый завод» – одно из основных предприятий «Укроборонпрома», которое специализируется на ремонте и модернизации бронированной колесной техники для Вооруженных Сил. Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 6 ноября 2019 №913, предприятие внесено в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.
Бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2 находится на вооружении Вооруженных Сил Украины, имеет повышенную проходимость и предназначена для ведения разведки и сопровождения конвоев, также служит для размещения специального вооружения.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Украине успешно испытали отремонтированную станцию радиотехнической разведки "Кольчуга"
- В Николаеве отремонтировали единственный десантный катер ВМС Украины (фото)
- Украинский военным передали восстановлены разведывательные дозорные машины (фото)
- Украинский военным передали два восстановленных танка "Булат" (фото)
- Минобороны получило партию боевых машин пехоты после капремонта
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram