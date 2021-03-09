Это позволит предотвратить кражи объектов интеллектуальной собственности.

Государственный концерн «Укроборонпром» разработал реестр имеющейся на предприятиях-участниках технической документации на все виды вооружения и военной техники.

Как сообщает пресс-служба концерна, это позволит предотвратить кражи объектов интеллектуальной собственности, защитить их от незаконного копирования, а, следовательно, и от недобросовестной конкуренции на рынке.

По результатам анализа информации, в распоряжении государственных оборонных предприятий находится 3942 единицы технической документации, из которых 3135 – им принадлежит.

Как отметил заместитель генерального директора по управлению активами «Укроборонпрома» Мустафа Найем, разработка реестра – это один из элементов принятой концерном политики в сфере управления интеллектуальной собственностью.

«Укроборонпром» намерен инвентаризировать не только всю имеющуюся техническую документацию, но и все патенты, изобретения, программное обеспечение и тому подобное. Проще говоря, все объекты права интеллектуальной собственности, которые являются основой для производства вооружения и военной техники на наших предприятиях, должны быть учтены в единый реестр», - цитирует Найема пресс-служба концерна.

Чем занимается "Укроборонпром"

Государственный концерн «Укроборонпром» был создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, участвуют в военно-техническом сотрудничестве.

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Автор: Дмитрий Шварц