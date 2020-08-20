Украина с Грузией подписали программу сотрудничества между оборонными ведомствами

Украинская делегация посетила линию оккупации в Цхинвальском регионе.

Делегация Министерства обороны Украины посетила с визитом в Грузию.

Как сообщили УНИАН в Департаменте стратегических коммуникаций Минобороны , в рамках визита состоялась двусторонняя встреча министра обороны Украины Андрея Тарана с министром обороны Грузии Иракли Гарибашвили.

Вопросы, которые обсудили стороны

Главы оборонных ведомств обсудили ряд актуальных вопросов представляющих взаимный интерес. В частности, речь шла о безопасности в Украине, Грузии и в Азово-Черноморском регионе, мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Вооруженных силах Украины и Силах обороны Грузии, развитии сотрудничества в формате НАТО-Грузия-Украина.

Отдельное внимание министры уделили состоянию и перспективам имплементации задач оборонной реформы. Украинская делегация ознакомилась с планами развития Сил обороны Грузии и поделилась собственным опытом проведения трансформации ВСУ в условиях противодействия российской агрессии.

Также стороны обсудили приоритеты двустороннего оборонного сотрудничества по направлениям стратегических коммуникаций, киберзащиты, военно-технической сферы, совместного участия в военных учениях и внедрение стандартов НАТО в деятельность вооруженных сил.

«Договоренности, которых мы достигли, будут способствовать укреплению обороноспособности наших государств, повышению оперативных и боевых возможностей Вооруженных сил Украины и Сил обороны Грузии, что в целом будет гарантировать мир и благополучие нашим народам», - отметил Таран.

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По результатам совместной работы стороны согласовали и подписали программу сотрудничества между министерствами обороны Украины и Грузии.

Кроме того, в ходе визита украинская делегация возложила венок к мемориалу Героев, погибших за единство Грузии и посетила линию оккупации в Цхинвальском регионе.

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Автор: Виталий Саенко