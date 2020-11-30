Этот беспилотник уже был представлен конструкторским бюро "Луч".

Украинская армия за год может принять на вооружение украинский беспилотный летательный аппарат "Сокол-300", который является аналогом турецкого беспилотника "Байрактар".

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Об этом в интервью РБК-Украина сообщил глава концерна "Укроборонпром" Игорь Фоменко.

Этот беспилотник уже был представлен конструкторским бюро "Луч".

"Это аналог того же турецкого "Байрактара". При наличии финансирования через год он может быть принят на вооружение", - сказал Фоменко.

По его словам, главной особенностью БПЛА "Сокол-300" является то, что КБ "Луч", как разработчик высокоточных ракетных систем, может идеально адаптировать его под свои разработки.

"Как по мне, это гениальная идея, и дай Бог, чтобы она была реализована", - добавил глава "Укроборонпрома".

Что известно об ударном беспилотнике "Сокол-300"

"Сокол-300» вооружен управляемыми ракетами с дальностью поражения до 10 км. Масса полезной нагрузки - 300 кг. Максимальная взлетная масса - 1225 кг. Размах крыла БПЛА - 14 м, а длина - 8,57 м. Максимальная скорость достигает 335 км/ч.

Также беспилотник оснащен системой управления IHS + GPS и картой местности.

Кроме того этот комплекс оснащен автоматической лазерной системой посадки и помехозащищенной радиосвязью.

БПЛА "Сокол-300" может комплектоваться тремя вариантами двигателей.

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Автор: Андрей Василюк