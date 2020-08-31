Испытания анонсировал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Турция планирует начать космические испытаниям жидкостных ракетных двигателей собственного производства.

Читайте такжеТурция создаст военно-морскую базу в ливийской МисуратеОб этом , заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Страна, по словам президента, преодолевает зависимость от импорта продукции оборонной промышленности.

«Я сообщу долгожданную новость – мы начинаем первые космические испытания жидкостных ракетных двигателей отечественного производства», - сказал Эрдоган, выступая на церемонии открытия предприятия военно-промышленной корпорации Roketsan в Анкаре, передает kommersant.

По словам Эрдогана, раньше Турция импортировала около 70% продукции оборонной промышленности, а сейчас стремится производить ее самостоятельно. Также, по его словам, государству удалось достичь успехов в производстве беспилотных летательных аппаратов.

«Мы входим в тройку-четверку стран мира по производству беспилотных летательных аппаратов. Мы успешно проводим трансграничные операции. Отдельного упоминания заслуживает наша первая морская ракета "Ястреб", она поступит на вооружение до конца года. Теперь мы в космической лиге»,— добавил Эрдоган.

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Автор: УНИАН