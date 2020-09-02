Новый отчет Минобороны США появился на фоне накала отношений США с Китаем.

Китай расширяет и модернизирует свои боевые силы. Так, в последующие 10 лет КНР может удвоить количество ядерных боеголовок, которых сейчас у нее 200.

Об этом говорится в отчете Пентагона, пишет The Hill.

За 5 последующих лет количество боеголовок для межконтинентальных баллистических ракет Китая, способных угрожать Штатам, может вырасти на 200.

Читайте такжеТурция начнет испытания собственных жидкостных ракетных двигателей

Пентагон рассчитал количество будущего оружия с оглядкой на то, что у Китая достаточно ядерного материала, чтобы удвоить боеголовки без производства расщепляющегося материала.

Новый отчет Минобороны США, замечает издание, появился на фоне накала отношений с Китаем по причине обвинения Трампом КНР в пандемии COVID-19.

Кроме того, отчет появился и в связи с попыткой США заменить последний ядерный договор с Россией соглашением, которое также включает Китай. В то время как Пекин неоднократно отказывался от участия в переговорах по контролю над вооружением, называя приглашения Вашингтона неискренними.

Новости, которые могут вас заинтересовать

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Яна Ставская