Китай расширяет и модернизирует свои боевые силы. Так, в последующие 10 лет КНР может удвоить количество ядерных боеголовок, которых сейчас у нее 200.
Об этом говорится в отчете Пентагона, пишет The Hill.
За 5 последующих лет количество боеголовок для межконтинентальных баллистических ракет Китая, способных угрожать Штатам, может вырасти на 200.
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Пентагон рассчитал количество будущего оружия с оглядкой на то, что у Китая достаточно ядерного материала, чтобы удвоить боеголовки без производства расщепляющегося материала.
Новый отчет Минобороны США, замечает издание, появился на фоне накала отношений с Китаем по причине обвинения Трампом КНР в пандемии COVID-19.
Кроме того, отчет появился и в связи с попыткой США заменить последний ядерный договор с Россией соглашением, которое также включает Китай. В то время как Пекин неоднократно отказывался от участия в переговорах по контролю над вооружением, называя приглашения Вашингтона неискренними.
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