Пока взлет Super Hornet с помощью трамплина проверяли без топливных баков или вооружения на нем.

Американский авиастроительный концерн Boeing совместно с ВМС США испытал палубный истребитель F/A-18E Super Hornet взлетом с помощью трамплина.

Super Hornet впервые взлетел с использованием трамплина и состоявшиеся проверки признаны успешными, пишет Flightglobal.

Истребитель F/A-18E Super Hornet: разработка и предназначение

F/A-18E Super Hornet — это истребитель-бомбардировщик и штурмовик, являющийся глубокой переработкой самолёта F/A-18.

Истребители Hornet и их модернизированная версия Super Hornet изначально разрабатывались для обычного взлета с наземных аэродромов или для взлета с помощью катапульты с палубы авианосца. Возможность укороченного взлета с помощью трамплина при разработке самолета предусмотрена не была.

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Испытания F/A-18E взлетом с помощью катапульты проводятся в рамках подготовки концерна Boeing к участию в индийском тендере на поставку палубных истребителей. Их планируется использовать на авианосцах с трамплинным запуском самолетов.

Испытания Super Hornet проводятся на базе ВМС США «Патаксент-Ривер» в Мэриленде. Первые взлеты боевого самолета проводились без дополнительной "навески" — топливных баков или вооружения. Испытания с подвесным вооружением планируется провести позже.

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Автор: Олег Давыгора