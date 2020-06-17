цей матеріал доступний українською

США успешно испытали новый десантный транспорт на воздушной подушке

13:13, 17 июня 2020
Оружие
184 0
В США испытали десантный катер нового поколения / Photo by NAVSEA Textron

Читайте такжеВ России новую атомную субмарину назвали именем киевского князя

Как сообщает Navalnews, в ходе комплексного тестирования были продемонстрированы возможности новой платформы и интегрированных в нее систем. Испытания были призваны показать соответствие машины требованиям и стандартам флота. Теперь LCAC 101 можно готовить к поставке вооруженным силам.

Аппарат призван заменить наличный у США флот устаревших катеров на воздушной подушке. Его основная задача – транспортировка оружия, снаряжения, грузов и персонала с десантных кораблей на берег.

Катер разработан компанией Textron Systems. Он может развивать скорость в 35 узлов и брать на борт почти 75 тонн грузов. Уже сейчас в производстве находятся 12 катеров.

Ранее сообщалось, что армия США начала получать прототипы стрелкового оружия нового поколения.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter