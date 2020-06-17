США успешно испытали новый десантный транспорт на воздушной подушке

Основная задача аппарата – транспортировка оружия, снаряжения, грузов и персонала с десантных кораблей на берег.

В США успешно прошел приемочные испытания десантный катер на воздушной подушке LCAC 101.

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Как сообщает Navalnews, в ходе комплексного тестирования были продемонстрированы возможности новой платформы и интегрированных в нее систем. Испытания были призваны показать соответствие машины требованиям и стандартам флота. Теперь LCAC 101 можно готовить к поставке вооруженным силам.

Аппарат призван заменить наличный у США флот устаревших катеров на воздушной подушке. Его основная задача – транспортировка оружия, снаряжения, грузов и персонала с десантных кораблей на берег.

Катер разработан компанией Textron Systems. Он может развивать скорость в 35 узлов и брать на борт почти 75 тонн грузов. Уже сейчас в производстве находятся 12 катеров.

Ранее сообщалось, что армия США начала получать прототипы стрелкового оружия нового поколения.

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