Беспилотник MQ-9 Reaper может быть вооружен широким спектром ракет или бомб с лазерным наведением.

США разместили на румынской базе Кымпия-Турзий ударные беспилотники MQ-9 Reaper и около 90 военных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Mediafax.ro.

Как сообщается, американские военные будут выполнять разведывательные, наблюдательные и исследовательские миссии в поддержку операций НАТО, а ВВС Румынии будет предоставлять техническую, оперативную и материально-техническую поддержку, необходимую для выполнения миссий.

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Сотрудничество между Соединенными Штатами Америки и Румынией способствует укреплению способности коллективной обороны и повышению региональной безопасности, отметили в Минобороны Румынии.

По данным издания, беспилотник MQ-9 Reaper, который был недавно использован для убийства иранского генерала Кассема Сулеймани, управляется с земли экипажем из двух операторов, имеет продолжительность действия 14 часов, максимальную скорость до 500 километров в час и дальность действия 1850 километров. Он имеет два радара, один из которых специализируется на морской среде и может быть вооружен широким спектром ракет или бомб с лазерным наведением. Например, он может искать и атаковать наземные цели с помощью до 14 управляемых ракет AGM-114 Hellfire воздух-земля.

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Автор: УНИАН