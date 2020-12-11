К 2023 году американская разведка планирует вывести на орбиту еще шесть таких ракет.

Спутник военно-космической разведки запустили в Соединенных Штатах.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Старт состоялся с космодрома в штате Флорида. Сверхважный груз на орбиту доставила ракета-носитель "Дельта Геви".

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О самом спутнике известно немного. Только то, что он является сверхсекретным проектом Национального управления Военно-космической разведки США.

Сначала запуск планировали на конец августа. Впрочем, до сих пор его откладывали из-за ряда причин, среди которых технические проблемы с самой ракетой.

К 2023 году американская разведка планирует вывести на орбиту еще шесть таких ракет.

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Автор: УНИАН