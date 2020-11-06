Беспилотник может нести 300 кг полезной нагрузки и комплектоваться управляемыми ракетами с дальностью поражения до 10 км.

Государственное предприятие «Государственное Киевское конструкторское бюро «Луч» презентовало разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат «Сокол-300».

Об этом сообщается на странице ГП «ГосККБ «Луч» в Facebook.

По словам генерального конструктора - генерального директора КБ «Луч» Олега Коростелева, разведывательно-ударный БПЛА «Сокол-300» - это комплекс, предназначенный для ведения разведки и нанесения ударов в оперативную и тактическую глубину противника.

БПЛА "Сокол-300": технические и боевые характеристики беспилотника

Он также рассказал о технических и боевых характеристиках беспилотника. «Сокол-300» вооружен управляемыми ракетами с дальностью поражения до 10 км. Масса полезной нагрузки - 300 кг. Максимальная взлетная масса - 1225 кг. Размах крыла БПЛА - 14 м, а длина - 8,57 м. Максимальная скорость достигает 335 км / ч.

Также беспилотник оснащен системой управления - IHS + GPS и картой местности.

Кроме того, этот комплекс оснащен автоматической лазерной системой посадки и помехозащищенной радиосвязью.

БПЛА «Сокол-300» может комплектоваться тремя вариантами двигателей.

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Автор: Дмитрий Хилюк