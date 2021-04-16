Корабли USS Donald Cook и USS Roosevelt находятся в Средиземном море.

Пентагон отказался направлять ракетные эсминцы в Черное море из-за опасений возрастания напряжения между Россией и Украиной.

Об этом сообщает Politico со ссылками на информированные источники.

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Перемещение кораблей в Черное море не является каким-либо новым сигналом, отметил один из источников в комментарии журналистам. ВМС США проводят 8-9 таких транзитов в год. Но все изменилось в связи с эскалацией на Донбассе.

Вашингтон решил не совершать перемещения, чтобы избежать ненужного обострения ситуации, пояснил изданию собеседник.

Корабли USS Donald Cook и USS Roosevelt находятся в Средиземном море. Они были в нескольких днях от Черного моря, поэтому после принятия указанного решения эсминцам пришлось резко менять курс.

Что этому предшествовало

На прошлой неделе американские ракетные эсминцы USS Donald Cook ("Дональд Кук") и USS Roosevelt ("Рузвельт") вышли с военно-морской базы Рота в Испании. В Министерстве иностранных дел Турции заявляли, что корабли должны были войти в Черное море 14 и 15 апреля. Они должны были оставаться в водах Черного моря до 4-5 мая.

Информация о намерениях США направить в регион свои два военных корабля появилась на фоне роста напряженности из-за стягивания российских военных к границе с Украиной и в аннексированный Крым.

15 апреля агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что запланирован проход американских военных кораблей через пролив Босфор в Черное море не произойдет. СМИ пишут, что США отозвали предупреждение о прохождении кораблей, которое они ранее направили властям Турции в соответствии с конвенцией Монтре.

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Автор: Яна Ставская