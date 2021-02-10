Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба просил НАТО проводить больше военных учений на территории Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг обсудили проведение учений «Нерушимая устойчивость» (Coherent Resilience) в Одессе в сентябре этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шмыгаль сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции со Столтенбергом, которая транслировалась онлайн.

"Мы предложили Альянсу наше видение практического масштаба применения Партнерства расширенных возможностей. Мы заинтересованы в расширении сотрудничества с Альянсом в области безопасности в Черном море. Сегодня мы с генеральным секретарем НАТО господином Столтенбергом обсудили перспективы углубления практического сотрудничества с Альянсом, подготовку стадии реализации штабных учений в Черном море, которые называются «Нерушимая устойчивость» и будут проведены в Одессе в сентябре 2021 года", - сказал Шмыгаль.

Отдельно Шмыгаль напомнил, что президент Украины в ежегодном послании к Верховной Раде отмечал, что Украина в этом году намерена начать строительство двух военно-морских баз на Черном и Азовском морях.

"Мы будем делать это и в пределах заложенного бюджета, а в этом году 5,93% ВВП - это самый большой бюджет на безопасность и оборону нашего государства за последние годы. И, кроме того, это также будет делаться в рамках сотрудничества с нашими британскими партнерами, которые выделяют под это соответствующие кредитные средства, и сейчас эта программа в работе", - сказал Шмыгаль.

Международные военные учения в Украине

Весной 2020 года руководители внешнеполитических ведомств стран НАТО согласовали новые меры по поддержке Украины и Грузии. Речь идет о проведении совместных учений в Черном море, противодействии гибридным формам ведения войны и усилиях по обмену радиолокационными данными о движении в воздушном пространстве.

2 декабря Столтенберг сообщил, что страны-члены НАТО заявили о готовности усилить практическую поддержку Украины и Грузии.

11 декабря директор Центра информации и документации НАТО Винета Клейне заявила, что в Нато решили усилить диалог с Украиной относительно ситуации в Черном море.

8 февраля президент Владимир Зеленский утвердил план допуска иностранных военных в Украину для проведения учений в 2021 году.

Иностранных военных допустят на территорию Украины для участия в украинско-американском учении "Репид Трайдент - 2021", украинско-британском обучении "Казак Мейс - 2021", украинско-американском учении "Си Бриз - 2021", украинско-румынском учении "Ріверайн - 2021", украинско-британском обучении "Воріер Вотчер - 2021", украинско-польском обучении "Три Меча - 2021" и украинско-польском обучении "Сильвер Сейбер - 2021".

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Автор: Виталий Саенко