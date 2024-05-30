Швеция объявила новый пакет военной помощи для Украины, в рамках которого нашему государству в частности будет передано два самолета дальнего радиолокационного обнаружения, которые по техническим характеристикам превосходят сбитый Силами обороны российский А-50У. Это очень серьезный подарок. Почему? Объясню.

Как сейчас обеспечивается информирование наших ПВО? Для этого летают AWACS (самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, "аналог" сбитого А-50У). Самолет, летающий вдоль Польши и Румынии, помогает нам видеть, когда и что взлетает с российской территории, или с оккупированной россиянами территории. Он видит где-то на 800 километров. Кроме этого, в акватории Черного моря, на высотах 16-18 километров, так, чтобы их не было возможности достать, летают Global hawk (разведывательные беспилотники, - УНИАН). Информация, которую мы таким образом получаем, позволяет нам понимать, где враг, какие у него есть средства ПВО, откуда пускаются ракеты.

Если у нас появляются F-16, думаю, нам будут помогать в таком же режиме. Видео дня

Но, возможно, у наших партнеров в это время AWACS не патрулирует, или он будет находиться в той точке, которая не будет решать вопрос наведения на цель F-16. В таком случае целеуказание можно сделать или с самого самолета F-16, или с самолета ДРЛО, который видит и передает на F-16 такую информацию.

Есть большое количество бельгийских F-16, которые имеют радар, который не очень далеко видит: на 100-120 километров - почти как наши МиГи. Конечно, радар можно модернизировать, но здесь есть цена вопроса. К примеру, в одном из контрактов Румыния получила F-16, стоимость которого была на уровне 10-12 миллионов долларов, а сам современный радар стоит где-то 2 миллиона долларов...

Однако если F-16 получает целеуказания от самолета типа AWACS, то ему свой мощный радар не слишком и нужен. Он сможет запустить ракету, получив целеуказание от AWACS.

Еще один момент: на AWACS может быть и командный пункт.

Наличие такого самолета позволит получать сообщения обо всех угрозах с воздуха, информацию о том, что есть на оккупированных территориях и территории РФ, исходя из параметров радара, а также предоставлять целеуказания как средствам ПВО, так и тем самым ATACMS, самолетам F-16, МиГ-29, Су-24 и наводить ракеты Storm shadow.

Ведь сейчас какая есть проблема? Появилась цель, которую нужно поразить. Получили команду, Су-24 взлетает и летит куда-то. Потом он может выпустить ракету Storm shadow, однако у него нет с ней связи и он не может ее перенацелить, когда она уже полетела. А такие летающие радары позволяют осуществлять корректировку во время полета ракеты.

Константин Криволап, авиационный эксперт