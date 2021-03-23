Испытания состоялись в феврале 2021 года и были признаны успешными.

Агентство перспективных оборонных разработок министерства обороны США испытало нейросетевые алгоритмы виртуальным воздушным боем "двое против одного".

Новый этап испытаний искусственного интеллекта получил название Scrimmage 1, как пишет Flightglobal.

Новый этап испытаний виртуальным воздушным боем "двое против одного" проводился в Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса. В этом воздушном бою два истребителя F-16 Fighting Falcon под управлением искусственного интеллекта действовали в группе и вели бой против одного такого же самолета. Последний тоже управлялся нейросетевым алгоритмом.

Во время нового этапа испытаний, в отличие от предыдущих, нейросетевые алгоритмы вели не только ближний маневренный воздушный бой, но и действовали на расстоянии от противника, обнаруживая его с помощью радаров и поражая ракетами на отдалении.

Испытания с привлечением искусственного интеллекта в США

Испытания нейросетевых алгоритмов маневренным воздушным боем проводятся американскими военными в рамках программы ACE (Air Combat Evolution, развитие воздушного боя). По программе ACE в 2020 году были проведены три этапа испытания виртуальным воздушным боем «один на один». На третьем этапе искусственный интеллект выступил к против летчика-человека и победил.

До конца 2021 года агентство планирует провести испытания нейросетевых алгоритмов на небольших беспилотных летательных аппаратах. Ими искусственный интеллект уже будет управлять без вмешательства человека. В 2023-2024 году планируется провести испытания учебного самолета L-39, полностью управляемого системой искусственного интеллекта. В том же году будут проведены испытания такого самолета воздушным боем.

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Автор: Олег Давыгора