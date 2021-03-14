В рамках военно-технического сотрудничества с Россией Вооруженные силы Беларуси получили первую партию управляемых ракет 9М120 "Атака".
Об этом сообщает Украинский милитарный портал со ссылкой на Министерство обороны Республики Беларусь.
Отмечается, что управляемые ракеты с кумулятивной боевой частью 9М120 могут применяться с наземных и воздушных носителей. Они предназначены для поражения всех типов бронетехники, в частности с имеющимся активной защитой.
Именно за счет этих ракет армия Беларуси планирует полностью обновить арсенал данного типа вооружения.
Также ракета выпускается с фугасной боевой частью (индекс 9М120Ф). Она предназначена для уничтожения огневых точек и оборонительных сооружений, а также легкобронированной техники и живой силы.
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В августе 2020 года Москва и Минск договорились о поставках в Беларусь нескольких типов военной техники.
Сообщается, что подписан ряд взаимовыгодных контрактов на поставку, ремонт и обслуживание продукции военного назначения для нужд Вооруженных сил.
Основными из которых стали: контракт на поставку двух батальонных комплектов БТР-82А производства ОАО "Арзамасский машиностроительный завод" и контракт на поставку первой партии из четырех вертолетов Ми-35М.
Также подписан план взаимодействия с ОАО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" на 2021-2025 годы по вопросам поставки современных образцов систем противовоздушной обороны до 2025 года.
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