Международные военные учения Rapid Trident в этом году впервые пройдут за пределами Украины

Часть участников учений будет находиться в польском Люблине в штабе литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского.

В этом году международные военные учения Rapid Trident ("Стремительный трезубец») впервые пройдут в Украине и Польше.

Как сообщает АрмияInform, в Международном центре миротворчества и безопасности (МЦМБ) Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львовской области завершилась очередная планирующая конференция по подготовке многонациональных учений Rapid Trident-2020.

Принимая во внимание режим карантина, американская сторона принимала участие в мероприятии через видеоконференцсвязь, а участники работали в малых группах с соблюдением соответствующих санитарных норм.

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Как сообщил руководитель пресс-службы МЦМБ капитан Виталий Илык, в течение недели наработан сценарий и решены организационные вопросы. Согласно замыслу учений, с украинскими пехотинцами будет отрабатывать задачи элитное подразделение морской пехоты США и контингенты других стран. Количество участников еще согласовывают, однако уже известно, что впервые в учениях будут участвовать представители Финляндии, а ключевая роль литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского (ЛитПолУкрбрига) - вне конкуренции.

В этом году впервые Rapid Trident выйдет за пределы Яворовского района и вообще Украины, ведь часть участников будет находиться в польском Люблине в штабе ЛитПолУкрбрига. Из-за пандемии и карантинных мер тренировки будут связаны виртуально и управляемые из Центра имитационного моделирования МЦМБ через интернет-связь и в режиме видеоконференции.

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Еще одной особенностью нынешних учений станет широкое привлечение Международного общества Красного Креста с его наработками спасения и помощи.

Уже традиционной будет не только военная, но и антитеррористическая повестка дня.

Учения запланированы на середину сентября. Участники будут прибывать раньше, чтобы пройти 14-дневный карантин.

Международные военные учения Rapid Trident проводятся в Украине с 2006 года.

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